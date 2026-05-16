フリーアナウンサーでモデルの今井美桜さん（29）が2026年5月10日、自身のインスタグラムを更新。白いホルターネックのブラウス姿を披露した。夏先取りのブラウス今井さんは、「ジャカードブラウス」といい、白地にドット柄でホルターネックのノースリーブブラウスを着たショット4枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブのジャカードブラウスに黒のボトムを着用。髪をアップにして、背中を見せるショット