上方落語のファン感謝デー「第３３回彦八まつり」が１６日、大阪市天王寺区の生國魂（いくたま）神社で開幕し、実行委員長を務めた月亭方正が第４部の「大御所落語会」に登場。十八番（おはこ）の「手水廻し（ちょうずまわし）」を口演した。枕で上方落語協会長の笑福亭仁智から直々に委員長の打診を受けて「イヤやわあ」と、つぶやいたことを明かしたり、大阪・新世界で「ケツの穴から手ぇつっこんで、奥歯ガタガタ言わせたろか