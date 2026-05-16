◆春季高校野球関東大会▽２回戦横浜９―１国士舘＝７回コールド＝（１６日・千葉県野球場）今春のセンバツに出場した横浜（神奈川１位）が、国士舘（東京２位）をコールドで下して初戦を突破した。８点差の７回には、「３番・遊撃」で先発出場し、５回に適時打を放つ活躍を見せていた池田聖摩内野手（３年）がマウンドへ。４番打者からの中軸を相手に自己最速を更新する１５０キロをマークし、３者連続三振の快投を見せて