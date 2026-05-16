◆パ・リーグ日本ハム５―４西武（１６日・エスコンフィールド）日本ハムは１６日、接戦となった西武戦（エスコン）を制し３位に浮上した。９回に登板した守護神・柳川大晟（たいせい）投手（２２）は、先頭打者を四球で歩かせたものの、後続を断ち無失点。１４試合の登板で１度も失敗はなく、１勝１ホールド、節目の１０セーブ目を挙げた。開き直ったように、１５０キロ台中盤の真っすぐで押した。先頭の渡部には四球を与え