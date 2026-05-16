俳優の岡田将生がドラマのオフショットを披露し話題を呼んでいる。ＴＢＳ局系連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・午後１０時）で主演の岡田。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「もう折り返しです。少しずつ真相に近づいてきています」とつづると、岡田とバディを組む刑事を演じる女優の中条あやみと、互いにパンツスーツ姿で屋外の公園で撮影したオフショットを複数アップした。最後に「この兄弟を最後まで見届け