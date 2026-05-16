上方落語のファン感謝デー「第３３回彦八まつり」が１６日、大阪市天王寺区の生國魂（いくたま）神社で開幕し、桂文枝が第４部の「大御所落語会」に登場。任侠（にんきょう）道に生きる年老いた親分が騒動を巻き起こす創作落語「背なで老いてる唐獅子牡丹」を口演した。枕では８２歳のレジェンドが自身のいまわの際について語った。「お囃子（はやし）さんに来ていただいて『お時間〜！』って言っていただいて（この世から）昇