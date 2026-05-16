塩昆布と和えてあっという間に1品 そのままでおいしいのはもちろん、いろいろな料理にアレンジもしやすい塩昆布。ほどよい塩気があるので、サラダから炒め物まで重宝しますよね。夕食にあと１品欲しいと思ったら、塩昆布を使った「ナムル」はいかがですか？お好みの野菜1つと和えるだけ。冷蔵庫の野菜を消費したいときにもおすすめです。 もやしのナムルスナップえんどうのナムルブロッコリーのナムルピーマンのナムル 夕食のお