１３日、上空から見た香港のビル群。（香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港5月16日】中国香港特別行政区の2026年1〜3月の域内総生産（GDP）は物価変動の影響を除く実質で前年同期比5.9％増加し、伸び率は25年10〜12月を1.9ポイント上回り、四半期として直近5年で最高となった。輸出が良好な増勢を示し、1〜3月の香港の経済成長をけん引する重要な原動力となった。国民経済計算の基準に基づいて計算すると、1〜3月のモノの輸