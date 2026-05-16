◇パ・リーグ日本ハム5―4西武（2026年5月16日エスコンフィールド）もう来日3年目とあり、日本ハム・レイエスはかなり日本語が上達している。「ナニシテルアナタ」など簡単な日本語も多いが、たまにどこで覚えたのかと思う日本語もある。この日も3安打3打点でお立ち台に上がると「ミキティー！」と、お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の全力ギャグを披露した。実は今月2日のオリックス戦に、庄司の妻で同ギャグの元ネ