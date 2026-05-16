春季高校野球の関東大会が千葉県で開幕し、1回戦1試合、2回戦4試合が行われた。今春選抜に出場した横浜（神奈川1位）は9―1で国士舘（東京2位）に7回コールド勝ちした。「横浜人気」を象徴する客入りだった。1万2000人を収容できる千葉県総合スポーツセンター野球場で、試合開始時には横浜の一塁側内野席が満員になった。外野席も解放され、ナインの一投一打に歓声が沸いた。大会運営の「ファインプレー」により観客が安全に