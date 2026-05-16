「病院探しが大変」「10軒以上断られた」そんな動物たちが集まる“最後の砦”！横浜市にある日本では数少ない『エキゾチックアニマル専門動物病院』。そこで診察を行うのは、500種以上の動物の生態を知り尽くした獣医師、関根大樹氏(33)だ。少量の出血も命取り…ファンシーラットの腫瘍切除手術から、甲羅をのこぎりで切断！？ケヅメリクガメの巨大“膀胱結石”の摘出手術まで。独自技術と最新医療を駆使し、命の最前線で闘う若き