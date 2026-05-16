レアル・ソシエダは15日、スペイン代表FWアンデル・バレネチェアのメディカルレポートを公表し、左内転筋長筋を負傷したことを発表した。ラ・リーガ第36節が14日に行われ、レアル・ソシエダは敵地でジローナと対戦。日本代表MF久保建英が先発出場を果たした一戦は、28分にCKからジョン・マルティンが先制弾を奪ったものの、65分に追いつかれ、1−1の痛み分けに終わった。この試合では1−0のリードで迎えた32分に、バレネチェ