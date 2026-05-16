ボーンマスは15日、アルゼンチン代表DFマルコス・セネシの今シーズン限りで退団することを発表した。現在29歳のセネシは、2022年夏にフェイエノールトからボーンマスに完全移籍で加入。初年度からセンターバックの定位置を確保すると、ここまで公式戦124試合出場で6ゴール10アシストを記録。昨季は負傷に苦しんだものの、今季の欠場は、出場停止での1試合のみとシーズン通してフル稼働。好調ボーンマスの最終ラインを支えた。