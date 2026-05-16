塩貝健人が所属するヴォルフスブルクは、34節まで残留の望みをつなぐことに成功した。一時期は上昇のきっかけとつかむこともできず、最下位転落の可能性さえあった。そんなチームに安定感をもたらしたのが、ディーター・へキング監督だ。監督としてブンデスリーガ通算450試合を達成したベテラン指揮官はディシプリンを何より選手に求めている。それはバイエルン戦での処置からもよくわかる。この試合、ヴォルフスブルクはモ