明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第17節が16日に行われ、横浜F・マリノスと柏レイソルが対戦した。下位に沈むチーム同士の対戦。前半はホームの横浜FMの方が多くのシュートシーンを作り出したが、先制したのは柏だった。42分、パスワークで右サイドを崩し、久保藤次郎が低くて速いクロスをゴール前に供給。飛び込んだ汰木康也が、育成年代を過ごした古巣から待望の移籍後初ゴールを記録した。横浜FMは後半も多く