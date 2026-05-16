2026年５月16日、J１百年構想リーグでFC東京が埼玉スタジアム2002で浦和レッズと対戦。５大会連続のW杯メンバー入りを果たした長友佑都がベンチで見守るなか、アウェーチームは立ち上がりからやや劣勢を強いられた。浦和にボールを保持され、我慢の時間帯が続いた。左サイドから攻め込まれる回数が多くヒヤリとした場面は何度かあったが、それでも有効な縦パスが入るようになってからは徐々に盛り返して前半をスコアレスで終え