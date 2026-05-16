【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Perfumeが「コールドスリープ」のティザー映像を公開した。 ■ドキュメンタリー映画で描かれた各シーンと、周年の締めくくりとなった東京ドーム公演の映像が交差 5月15日に配信リリースされた「コールドスリープ」は、Perfumeの結成25周年を記念して同日より公開されたドキュメンタリー映画『Perfume“コールド