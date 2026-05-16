台湾メディアの自由時報は13日、台湾で留学している日本人が台湾の人付き合いについて「ちょっと怖い」と漏らしたことを伝えた。記事は「台湾人の親しみやすさは世界的にも有名だが、こうした『ゼロ距離』のコミュニケーションが、時に外国人にとってはプレッシャーになることもある」とした上で、日本人留学生のSNS・Threads（スレッズ）への投稿を紹介した。それによると、留学生は「台湾の人同士の親密な関係性は好きだけど、時