【競馬】京都ハイジャンプ J・G2（5月16日／京都競馬場・障害4歳上オープン・芝3930メートル）【映像】鮮やかな三段跳びと加速に大歓声！ レースの一部始終京都8Rの第28回京都ハイジャンプ（J・G2）は、2番人気のシホノスペランツァ（牡7、栗東・寺島）が直線抜け出して重賞初勝利を飾った。3歳時にクラシックで好走した同馬の障害重賞勝利にファンもSNS上で盛り上がった。シホノスペ