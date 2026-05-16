悪性腫瘍の転移で余命宣告を受けた夫を持つ妻が、泣いている息子に対して、あろうことか「泣いてばかりいたらパパが早く死んじゃうかもよ」と脅す非道ぶりを見せた。【映像】息子にまで牙をむく不倫モンスター妻5月15日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しなが