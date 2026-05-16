バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第２戦（１６日、神奈川・横浜アリーナ）で敗れたサントリーの高橋藍は、次戦へ前を向いている。この日の試合で勝てば連覇が決まる一戦だったが、フルセットの末に２―３で敗戦。第５セットは中盤に突き放され、大阪Ｂの勢いに屈する形となった。高橋は「自分たちでミスをしてしまった。しんどさはあるけど、これこそがファイナル」と振り返った。試合後にはチー