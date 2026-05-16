ボートレース宮島の「サントリー杯」が１６日に開幕した。地元１３４期の若手・小林甘寧（２２＝広島）が２、２着と奮戦した。１Ｒは４カドからまくり差した１Ｍのターンと、競り合う２艇を?ひと握り?で置き去りにした２周１Ｍのターンが絶品だった。後半７Ｒは大外から高速の外マイでＢＳ３番手につけると、２Ｍ差しからＡ１の金田諭に競り勝った。さすがは広島のエース・山口剛の秘蔵っ子だけあり、ターンだけを見るとすで