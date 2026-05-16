5月16日 公開 SNSのXにて「アヲダ商會」というアカウントより不気味な映像が公開された。 アヲダ商會（＠AnomalyZCO）というXのアカウントから公開されたのは「見守りガイコツ」という商品の紹介映像。その名の通り人間の頭蓋骨のような見た目で、恐怖や危惧といった違和感をシャットアウトしてくれるものになっているという。同アカウントからは、チョコバーを紹介する内容もポストされており、いず