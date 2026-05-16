Image: SONICWARE 国産電子楽器メーカーのSONICWAREが、グルーブボックス「deconstruct MINIMAL」を発表しました。10トラックのドラムトラックを使うことができ、そのうち4トラックはサンプラーとしても機能します。さらにアナログモデリングのベース音源も搭載しており、1台でテクノやハウスの楽曲制作ができます。往年の名機の「クセ」も再現ドラムマシン部はTR-808や909といった伝説的な