本拠地カブス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4打数1安打だった。中継カメラには同僚との交流が捉えられていた。村上は4回の第2打席に左前打を放ったものの、本塁打はなし。チームも終盤に突き放されて5-10で敗れた。チームメートのバルガスが第3打席に右越えに運び、2桁となる10号。村上とバルガスの交流が、ホワイトソックス地元局「