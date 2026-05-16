肩ひもが落ちる、浅めのソックスが脱げてくる……。そんな “服のちょっとしたズレ” は、外出先で意外とストレスになるものです。その悩みを解決してくれそうなアイテムが、【ダイソー】にあるという情報をキャッチ。今回は、FTN編集部レポーターのともさんが「服ズレ防止テープ」を検証しました。目立たない存在ながら、ひとつ持っておくと頼りになりそう！ 貼るだけでOKの手軽さがキモ！ 【