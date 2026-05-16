猫の「困るけど憎めない行動」5選 1.深夜の運動会 夜中に突然、猛烈な勢いで部屋中を駆け回る姿に驚いたことはありませんか。これは「真空行動」とも呼ばれ、猫が日中に使い切れなかったエネルギーを一気に発散させている状態です。 猫はもともと夜明けや夕暮れ時に活発になる動物なので、人間が寝ようとする時間はちょうどエンジンがかかるタイミングなのです。 また、トイレの後にスッキリして走り出