ポケットが少ないバッグは、リップやイヤホンなどの小物が迷子になりがち。そんな悩みに役立ちそうなのが、SNSでも話題の【Can★Do（キャンドゥ）】「貼るだけポケット」。内側に貼るだけで収納を増やせる“後付けポケット”です。今回は大・小・筒状タイプの3種類をチェックし、いつものバッグがどこまで使いやすくなるのか検証してみました。 キャンドゥで発見！ バッグに貼れる“後付けポケット” 今回見つけたのは、【Ca