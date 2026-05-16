大ヒットし、シリーズ化された映画「アメリカン・パイ」(2000年)で知られる俳優ジェイソン・ビッグスと「ラブ・アゲイン」のジェニー・モーレンの約18年に渡った結婚生活に終止符が打たれた。代理人が「ピープル」誌に語ったところによれば、2人は現在も「良好な関係」を保っており、子どもたちの共同育児を最優先にしているという。 【写真】ピッタリ寄り添って…1年前はこんなにラブラブだったのに