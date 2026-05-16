J2・J3百年構想リーグは8試合が16日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第17節の8試合が5月16日に行われた。暫定での順位が確定。北海道コンサドーレ札幌が7連勝を飾り、逆転での地区優勝に望みをつないでいる。EAST-Aでは、栃木シティがモンテディオ山形に3-0で勝利した。また、ベガルタ仙台が湘南ベルマーレに2-0で勝利を収めた。SC相模原とヴァンラーレ八戸は1-1で引き分け、PK2-4で八戸が勝利した。この結果、地区優勝