◆パ・リーグ楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）楽天の古謝樹投手（２４）が６回７安打２失点で今季初勝利をマークした。７先発目待望の白星。「初勝利までに、野手の皆さんと、リリーフの皆さん、いろんなファンの方も、ずっと応援してくださっていた。いろんな方の思いを受けて、やっと恩返しではないですけど、まず１勝できたかなと思います」と実感を込めた。同戦には楽天ファンを公言する元乃木坂４６