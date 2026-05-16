◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）西前頭１３枚目・玉鷲（片男波）は、初日から７連敗となった。東前頭１１枚目・宇良（木瀬）のかがみ込むような立ち合いで、懐に潜り込まれた。いなされて体勢をくずされ、足が止まったところを、呼び込んで押し出された。「自分から攻めていけていない。今日は相撲を取らせてもらえなかった」と唇をかんだ。１３年名古屋場所から続いている幕内の座を守るためには、少なくとも