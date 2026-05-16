◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）東前頭１５枚目・翔猿（追手風）が、“さる対しし”の対決を制した。身長１９２センチを誇る獅司の強烈なかち上げにもひるまず左差し、右上手を引いた。休まず上手で振って、最後は出し投げで勝負を決めた。１７３センチ、１３５キロの小兵の圧巻の攻めに、館内は大歓声。「自分の相撲が取れた」とうなずいた。７日目を終えて６勝１敗は、新入幕で優勝争いにも加わった２０年秋場