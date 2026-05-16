中国浙江省の杭州蕭山国際空港。（資料写真、杭州＝新華社配信）【新華社北京5月16日】中国物流購買連合会傘下の航空物流分会はこのほど、中国で4月に新たに開設された国際航空貨物輸送路線は21本で、運航便数は週43往復以上増えると明らかにした。新路線の内訳は欧州が12路線、アジアが8路線、北米が1路線だった。運航する航空会社は15社で、うち国内の航空会社は9社。貨物は繊維製品や機械製品、電子製品、生鮮水産物などが