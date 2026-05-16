◇女子ゴルフツアーSkyRKBレディース第2日（2026年5月16日福岡県福岡雷山GC＝6490ヤード、パー72）首位と2打差の7位から出た桑木志帆（23＝大和ハウス工業）は6バーディー、ボギーなしの66をマークし、通算10アンダーで高野愛姫（21＝富士住建）とともに首位に並んだ。実力者の桑木が猛チャージを見せた。3連続バーディーで滑り出した。3番では6メートルの下りのフックラインを読み切り「難しいライン。入ってくれたの