◇パ・リーグ日本ハム5―4西武（2026年5月16日エスコンF）4番手で登板した日本ハム・田中正義が今季初勝利を挙げた。4―4の8回にマウンドへ。先発・加藤貴が4本塁打を浴びていただけに「本塁打に気をつけて、なんとかゼロで帰れるようにと思っていた」。田中は2死からカナリオに四球を与えるも、続く西川を遊直。1回無安打無失点に抑え、その裏に味方が勝ち越して白星を手にした。節目のプロ10年目。頼れる右腕は勝