Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が15日より公開。同映画の主題歌「コールドスリープ」も同日に配信され、きょう16日には楽曲のティザー映像が解禁となった。【動画】Perfume「コールドスリープ」、楽曲ティザー映像サウンドプロデューサーの中田ヤスタカ（CAPSULE）氏が映画のために書き下ろし、コールドスリープ前にレコーディングされた楽曲となる。