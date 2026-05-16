◇セ・リーグ中日8―0ヤクルト（2026年5月16日バンテリンD）中日の石川昂弥が待望の今季初アーチを放った。4―0の3回。2死一塁でヤクルト・奥川の直球を捉え、左翼スタンド上段へと豪快にたたき込んだ。1号2ラン。さらに単打2本と合わせて今季初の3安打と活躍し「非常にいい感覚で打てた」と明るい表情で話した。今季は開幕1軍スタートも、すぐに出場選手登録を外れた。故障の福永に代わって今月13日に再昇格し、持