俳優の黒木瞳（65）が、16日放送のテレビ朝日系『鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査！』（後6：30）に出演。芸能界を引退した元Sexy Zoneのメンバー・マリウス葉さん（26）との驚きの関係を明かした。【写真】退団から40年…宝塚ファン必見！大地真央＆黒木瞳の2ショット番組では黒木自らが、宝塚時代の天才同期の現在を取材。その同期とは、宝塚首席のヨウ明さん。黒木はヨウさんとの再会を喜びながら、切磋琢磨していた若手時代