１６日午前９時頃、三重県四日市市川島新町の住宅で「妻が包丁で刺された」と同居する夫から１１９番があった。消防から連絡を受けた県警四日市南署員が駆けつけたところ、この家に住むパート従業員の女性（５３）が庭で倒れているのが見つかった。女性は胸や腹などに刺されたような傷があり、病院に搬送されたが、死亡が確認された。現場では凶器とみられる包丁が見つかり、同署は殺人事件とみて調べている。発表によると、夫