お笑いタレント・小籔千豊（52）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自分の子供が生まれてから起きた“変化”について語る場面があった。タレント・小島瑠璃子とのトーク企画で「子育て」の話題になると、小籔は「自分とこの子供が生まれてから、よその子もかわいいと思うようになりましたね」と振り返る。小島が「それは分かりますね」と深くうなずくと、小籔は「親が透けて見えるというか。“大変やったんやろう