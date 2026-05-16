「日本ハム５-４西武」（１６日、エスコンフィールド）日本ハムが両チーム合わせて６本塁打の空中戦を制し、連敗を２でストップ。借金１とし、ソフトバンクをかわして３位に浮上した。レイエスが決勝弾を含む３安打３打点。初回の先制適時二塁打を皮切りに、三回の勝ち越し右前適時打、八回の決勝７号ソロと、獅子奮迅の働きを見せた。試合後のお立ち台では「せ〜の、ミキティー！！」と叫んで笑顔でポーズ。お笑い芸人・