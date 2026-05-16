フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。1回戦第1試合は、金属バット（小林圭輔、友保隼平）VSヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）となった。金属バットが293点（1点：0、2点：7、3点：93）、ヤングが279点（1点：0、2点：21、3点：79）で、金属バットが勝ち上がったが、惜しくも敗れたヤングにも賛辞の声が相次いで寄せられた。【写真】エモい！金属バットとの4ショ