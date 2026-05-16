ロックバンド「氣志團」の綾小路翔（50）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。初めて来た時に衝撃を受けたという「元祖癒し系女優」のインスタグラムを明かした。綾小路は「僕、直子さんのインスタがめっちゃ好きで。フォローしているんですけど。結構前から」と女優・飯島直子のインスタグラムについて語った。さらに「マジで…、僭越ながら、あの…映えてないじゃないで