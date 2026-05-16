テレビ朝日系「鶴瓶孝太郎スターの今を大調査ＳＰ」が１６日に放送され、笑福亭鶴瓶、小泉孝太郎がＭＣを務めた。芸能界やスポーツ界で大活躍したスターたちの「今」に迫るバラエティー。番組では、「１９８６オメガトライブ」「カルロス・トシキ＆オメガトライブ」のボーカルとして知られ、１９８０年代に大ヒット曲「君は１０００％」や「アクアマリンのままでいて」でブレークしたカルロス・トシキさんの「今」に密着。