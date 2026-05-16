フランスで、第79回カンヌ国際映画祭が始まりました。あわせて開かれている映画の見本市では、日本が初めて特別枠「カントリー・オブ・オナー」に選ばれ、大きな注目を集めています。陶山祥平記者：第79回カンヌ国際映画祭が開幕し、メイン会場の前には、多くのメディア関係者や映画関係者、観光客が集まり、熱気を帯びています。今回、最高賞パルムドールを競うコンペティション部門には、是枝裕和監督の「箱の中の羊」や濱口竜介