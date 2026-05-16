◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡとの接戦を制して今季最長の５連勝とした。投手では先発のウィットリーが５回３失点と粘投。６回以降は赤星、田中瑛、高梨、大勢、マルティネスが無失点リレーでつないだ。杉内俊哉投手チーフコーチはリリーフ陣について「つないでつないでよく頑張ってくれましたね」と拍手を送った。直近の試合では接戦が多く、勝ちパターンの投手をつぎ込む