◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日・石川昂弥内野手が１号２ランを含む３安打と暴れた。２回先頭で中前打。３回２死一塁で内角の１４９キロを完璧に捉え、左翼席上段へ運んだ。同じ２００１年生まれのヤクルト・奥川から快音。８回先頭で左前打を放ち、２４年９月１５日の巨人戦（東京D）以来、２シーズンぶりの猛打賞を決めた。無安打のまま開幕直後に２軍に降格し、１３日に再昇格