歌舞伎俳優・中村獅童の長男・中村陽喜、次男・中村夏幹が、お渡し会イベントに登場した様子が公開された。中村陽喜と夏幹の２人のインスタグラムが１６日、更新され「本日は、江戸祭人形焼のお渡し会にお越しいただいた皆様ありがとうございました」と記し、人形焼き店のお渡し会での兄弟ショットをアップ。「たくさんの方が、ニコニコ笑顔で、いつも応援してるよー！舞台かっこよかったよ、六月も観に行くよ、頑張ってね