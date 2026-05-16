◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が今季２勝目を懸けて先発し、５回を７安打３失点で今季２勝目とはならなかった。初回、２死から筒香に右中間越えのソロを浴びて先制点を献上。３回には先頭の投手・篠木に四球を与えるなど１死二、三塁のピンチを招くと、筒香の左犠飛で２点目を許した。さらになおも２死二塁で宮崎に右前へ適時打を浴び、この回２点を失っ